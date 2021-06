POL-PDLD: Edenkoben - Oldtimer landet im Graben

Polizeidirektion Landau

Soeben kam es am 20.06.2021 gegen 19:41 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Edenkoben in der Staatsstraße. Der 18-jährige Fiat-Fahrer befuhr hierbei den Tenneco-Kreisel in Richtung Edesheim. An der Kreisverkehrsausfahrt kam der Oldtimer-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn ins Schlingern und schließlich nach rechts von er Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Randstein, sodass der PKW Fiat auf der Seite zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Der PKW Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf den Fahrer wird nun ein Bußgeldverfahren zukommen. Da sich der Fahrer noch in der Probezeit befindet muss dieser weiterhin mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.

