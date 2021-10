Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizeisportverein Krefeld Neuer Anfänger - Judokurs für Kinder (ab 7 Jahre)

Krefeld (ots)

Coronabedingt war der Kontaktsport, also auch Judo, seit 2020 stark eingeschränkt bzw. untersagt. Deshalb konnte die Judoabteilung 2021 keine Kinder in einer Anfängergruppe neu aufnehmen.

Im neuen Jahr 2022, beginnt ab Donnerstag 13.01. ein neuer Judokurs für Kinder ab 7 Jahre. Im Judosport werden nicht nur die körperliche Fitness gefördert, sondern auch die Persönlichkeit, das Sozialverhalten und die Fairness. Deshalb ist dieser Sport für Kinder besonders geeignet.

Zu diesem Termin nimmt der Polizei-Sport-Verein Krefeld wieder Kinder ab 7 Jahre in eine neue Anfängergruppe auf. Interessierte Kinder können dann unverbindlich 6 Wochen am Training teilnehmen. Danach ist eine Neu-Aufnahme in dieser Altersgruppe erst wieder im Januar 2023 möglich. Interessierte können am Donnerstag in die neue Trainingsgruppe "einsteigen". Am Anfang reicht normale Sportkleidung (wie im Schulsport).

Im Polizei-Sport-Verein werden die Kinder bei gleichem Leistungsstand in diesen Sport eingeführt und auf die jeweiligen Gürtelprüfungen vorbereitet. Das Training findet jeden Donnerstag, von 17 - 18.30 Uhr, im Judozentrum, Krefeld, Gladbacher Str. 601 (ehemalige TEW-Kampfbahn gegenüber dem Stahlwerk - Bezirks-Sportanlage vor der Brücke rechts) statt.

Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter http://www.psvkrefeldjudo.de.

Mittwochs von 17 - 18 Uhr gibt es eine weitere Gruppe für Kleinkinder von 4 - 7 Jahren die ganzjährig neue Kinder annimmt. In dieser Gruppe werden die Kinder spielerisch an den Judosport herangeführt. Bei Interesse an einer der beiden Gruppen wenden sie sich bitte per E-Mail an judo@psvkrefeld.de. (436)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell