Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Landesweites Kampagne "Riegel vor! - Sicher ist sicherer" - Beginn der dunklen Jahreszeit - Aktionswochenende bietet Möglichkeiten zur Prävention

Krefeld (ots)

In der Nacht zum Sonntag (31. Oktober 2021) werden die Uhren umgestellt und es beginnt die dunkle Jahreszeit. Wie in den vergangenen Jahren schließt sich die Polizei Krefeld der landesweiten Kampagne gegen Wohnungseinbruch "Riegel vor! - Sicher ist sicherer" an. Fachleute zur Einbruchsprävention bieten hierzu am kommenden Wochenende ihre telefonische Beratung an.

Seit Jahren sinken die Fallzahlen im Bereich Wohnungseinbruch gegenüber dem Höchststand von 2015. Waren es dort noch 1118 Fälle im Kalenderjahr, lag die Zahl für 2020 nur noch bei 577. Das sind nahezu 50 % weniger Einbrüche. Von diesen 577 Fällen waren knapp die Hälfte Einbruchsversuche.

Dieser Trend setzt sich 2021 deutlich fort und die Fallzahlen fallen insgesamt weiterhin. Bis Ende September registrierte die Polizei Krefeld nur noch 222 Fälle. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 398 und im Jahr 2019 lagen sie sogar bei 346.

Einbruchversuche führen aber manchmal zu einem "unschönen Nebeneffekt", der die Zahlen insgesamt steigen lässt: Erfolglose Täter versuchen es dann so lange weiter, bis sie ihr Vorhaben in die Tat umgesetzt haben. Ein Beispiel aus Hüls in diesen Tagen zeigt, dass ein Täter zunächst bei drei Einbrüchen gescheitert ist und erst der vierte für ihn erfolgreich war. Das führt zwangsläufig zu einem allgemeinen Anstieg der Fallzahlen.

Doch sind höhere Zahlen auch gleichzusetzen mit schlechten Zahlen? Mit Sicherheit nicht - wenn gleichzeitig auch die Anzahl erfolgloser Versuche gestiegen ist!

Diese zeigen vielmehr, dass die rege Nutzung der Beratungsangebote zur Sicherung der eigenen Wohnungen und Häuser von den Krefelder Bürgern effektiv ist und Täter bereits an einer guten Einbruchsicherung scheitern lassen.

Im Landesvergleich belegt Krefeld bei den Einsatzreaktionszeiten im Bereich Einbruch (Täter am Ort) seit Jahren regelmäßig einen der besten Plätze. Dass die Beamten so schnell am Einsatzort sein können, liegt auch an der guten Aufmerksamkeit eines jeden Bürgers. Wenn Sie verdächtige Feststellungen der Polizei über den "Notruf 110" rasch melden, kann die Polizei auch schnell vor Ort sein.

Um die Krefelder Bürger nachhaltig zu informieren, lädt die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle sie ein, am kommenden Wochenende das spezielle Beratungsangebot zum Einbruchsschutz zu nutzen.

Jeweils am Samstag und am Sonntag (30. & 31. Oktober 2021) stehen in der Zeit von 10 bis 16 Uhr die Fachberater der Kriminalprävention für Sie telefonisch unter der 02151 634 4920 zur Verfügung.

Die Polizei Krefeld bietet zusätzlich über ihre Internetseite eine besondere, interaktive Möglichkeit zur Online-Beratung an: (https://krefeld.polizei.nrw/sites/default/files/2021-01/Onlineinformationen%20zum%20Einbruchschutz_0.pdf) (435)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell