Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Dienstagabend, gegen 22.10 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einem Wohngebäude auf der Denkhauser Höfe gerufen. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle konnten ausgelöste Rauchwarnmelder und eine Rauchentwicklung in einer Wohnung im ersten Obergeschoss festgestellt werden. Durch die Feuerwehr wurden umgehend zwei Trupps unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr zur Menschenrettung eingesetzt. Eine Person konnte aus der verrauchten Wohnung gerettet werden und wurde an den Rettungsdienst übergeben. Eine weitere Person klagte nach der Selbstrettung über den verrauchten Treppenraum über Atembeschwerden und wurde ebenfalls an den Rettungsdienst übergeben. Beide Patienten wurden im weiteren Verlauf Mülheimer Kliniken zugeführt. Nach den Löschmaßnahmen wurde ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Räume eingesetzt. Während des Einsatzes musste die Denkhauser Höfe für ca. 60 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (DStoe/MSchü)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell