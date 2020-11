Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Automarder in Haldern unterwegs

Täter bauen Fahrzeugteile aus

Rees-HaldernRees-Haldern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20. November 2020) waren Automarder im Lindendorf Haldern unterwegs. Sie hatten es vor allem auf Fahrzeugteile aus hochwertigen PKW der Marken BMW und Mercedes abgesehen. An der Straße Am Halderner Bach schlugen sie sowohl die Scheibe eines BMW X1 als auch eines 3er BMW ein, um in das Innere der Autos zu gelangen. Sie entwendeten aus beiden Fahrzeugen jeweils das Multifunktionslenkrad. Am Kämperdick gingen die unbekannten Täter eine Mercedes E-Klasse an, die in der Einfahrt eines Hauses geparkt war. Sie bauten die Steuereinheit aus der Mittelkonsole aus. Auf der Lindenstraße setzen die Täter ihren Beutezug an einem BMW M2 und einem BMW X5 fort. Beide Fahrzeuge standen in der Zufahrt eines Einfamilienhauses. Hier überbrückten die Unbekannten offenbar die Keyless-Go-Signale der PKW. Aus dem M2 stahlen sie das festverbaute Navigationsgerät sowie das Lenkrad. Zudem erbeuteten die Diebe ein MacBook, das im Wagen lag. Aus dem X5 wurde ebenfalls das Navigationsgerät ausgebaut. Am Weißdornweg manipulierten die Täter am Schließzylinder der Fahrertür herum, um sich Zugriff auf das Wageninnere einer Mercedes C-Klasse zu verschaffen. Hier erbeuteten sie das verbaute Navigationsgerät und die Steuereinheit aus der Mittelkonsole. Die Kripo Emmerich sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können: 02822 7830. (cs)

