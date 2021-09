Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand in einer Gewerbebetriebshalle. Starke Rauch- und Geruchsbelästigung.

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Montag kam es um 15.07 Uhr zu einem Brand in einer zirka 2.500 qm großen Lagerhalle an der Geitlingstraße in Mülheim-Heißen.

In der Halle befinden sich große Mengen Hausmüll die in Brand geraten sind. Ein Mitarbeiter der betroffenen Firma wurde mit einer Rauchgasuntoxikation in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der starken Rauch- und Geruchsbelästigung würde die Warnapp NINA ausgelöst.

Der Einsatz wird vermutlich noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Der Müll muss zu großen Teilen aus der Halle entfernt und abgelöscht werden.

Für die Feuerwehr Mülheim wurde Vollalarm ausgelöst. Mehrere Löschzüge der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sind im Einsatz

(TDr)

