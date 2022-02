Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Katalysator entwendet

Waldmohr (ots)

Zwischen dem 11.02.2022 und dem 19.02.2022 wurden an einem VW-Golf der Katalysator entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz beim Bosch-Dienst in der Saarpfalzstraße abgestellt. Der Katalysator wurde offensichtlich mit einer Akku-Flex abgeschnitten. Regelmäßig haben es die Täter auf die im Katalysator enthaltenen Edelmetalle abgesehen. Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg unter 06373/8220.|pikus

