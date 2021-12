Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw kommt von Straße ab und kollidiert mit Baum, Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

(Gemeinde Titisee-Neustadt)

Am 20.12.21, gegen 05:12 Uhr, befuhr eine 47-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw die L172 von Eisenbach kommend in Richtung Neustadt. Aufgrund eines Fahrfehlers kam der Pkw kurz vor dem Ortsschild Neustadt von der winterglatten Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Der Verunfallte zog sich leichte Verletzungen zu und mussten durch das hinzugezogene DRK an der Unfallstelle erstversorgt werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Das Unfallfahrzeug wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell