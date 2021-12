Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Versuchter Diebstahl von Autoradio

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen]

In der Nacht vom 17.12.2020 auf 18.12.2020 schlug eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines im Bereich Rathausplatz abgestellten Pkw ein. Aus dem Fahrzeuginneren versuchte der Täter ein hochwertiges Autoradio zu entwenden. Es blieb beim Versuch. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

