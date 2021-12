Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto prallt gegen Hauswand - drei Insassen verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 19.12.2021, gegen 15:15 Uhr, ist ein Auto in WT-Waldshut gegen eine Hauswand geprallt. Drei der vier Insassen, darunter zwei Kinder, wurden verletzt. Am Ende einer abschüssigen Straße war der 42 Jahre alte Fahrer geradeaus gefahren und frontal mit einer Hauswand kollidiert. Er selbst blieb unversehrt, eine mitfahrende 33-jährige Frau und zwei Kinder im Alter von 7 und 11 Jahren wurden verletzt. Die Verletzten mussten in ein Krankenhaus. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde der Pkw beschlagnahmt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro, am Haus wurde ein Schaden von ca. 15000 Euro verursacht.

