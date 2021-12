Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Brand von landwirtschaftlicher Scheune

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 18.12.2021 gegen 01:30 Uhr, wurde durch die Kantonspolizei Zürich ein Scheunenbrand auf deutscher Seite in Jestetten gemeldet. Unmittelbar an der Grenze zur Schweiz war ein landwirtschaftlich genutzter Carport in Brand geraten. Dabei wurden landwirtschaftliche Maschinen und Pflanzenkohle beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt.

Am Einsatz beteiligt waren neben der Feuerwehr Jestetten auch die Schweizer Pendants aus Neuhausen und Schaffhausen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Derzeit liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor.

