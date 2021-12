Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss gegen Baum gefahren

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.12.2021 gegen 09:00 Uhr, verlor ein 41-jähriger Mann auf der leicht winterglatten Kreisstraße zwischen Unteralpfen und Tiefenstein die Kontrolle über seinen Toyota. In der Folge kollidierte er mit einem Baum. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Glücklicherweise wurde der Fahrer selbst nicht verletzt.

Da die Polizei bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch feststellte, wurde dem Fahrer ein freiwilliger Test angeboten. Der ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille, weshalb in einem Krankenhaus Blutentnahmen durchgeführt wurden. Zudem war die Fahrerlaubnis des Mannes nicht mehr gültig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell