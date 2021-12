Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zwei Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.12.2021, zwischen 10:20 Uhr und 10:40 Uhr, wurde in der Kolpingstraße in Lauchringen ein am Fahrbahnrand geparkter Audi durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Mutmaßlich beim rückwärts Ausparken stieß der Unbekannte mit dem Audi zusammen und entfernte sich danach von der Unfallstelle An diesem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Bereits am Montag, 13.12.2021, zwischen 18:45 Uhr und 19:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Getränkehandels in der Hauptstraße in Lauchringen ein dort geparkter Renault beschädigt. Der Schaden dürfte von einem etwas größerem oder höherem Fahrzeug verursacht worden sein und beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Der Vorfall wurde der Polizei erst nachträglich angezeigt.

Der Polizeiposten Tiengen ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise unter folgender Telefonnummer: 07741 8316-0.

