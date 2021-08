Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: "Ich komme vom Gesundheitsamt..." - Trickdiebin bestiehlt 90-Jährige

Duisburg (ots)

Eine Duisburger Seniorin (90) meldete am Montagmittag (9. August, 13:10 Uhr) einen Trickdiebstahl bei der Polizei. Sie berichtete den Beamten, dass eine Frau an ihrer Wohnungstür auf der Friedrich-Ebert-Straße geklingelt und sich als Mitarbeiterin eines Gesundheitsamtes ausgegeben hatte. Die 90-Jährige ließ die Unbekannte in ihre Küche und wurde dort rund 20 Minuten zum Coronavirus befragt. Im Hintergrund hörte sie Geräusche in ihrer Wohnung. Als die Frau wieder verschwunden war, bemerkte die Seniorin, dass Schubladen und Schmuckkästen im Schlafzimmer offen standen und Bargeld fehlte.

Die Kripo sucht Zeugen, die die Diebin und mögliche Komplizen im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe Einmündung Kurfürstenstraße gesehen haben. Die Frau soll zwischen 30 und 35 Jahren alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Sie hat eine schlanke Figur, dunkle, schulterlange Haare und trug eine blaue Jeansjacke, eine blaue Hose und eine OP-Maske. Das Kriminalkommissariat 32 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell