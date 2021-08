Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Eine Verletzte bei Unfall auf der Dieselstraße

Auf der Dieselstraße sind am Samstagabend (7. August, 20:40 Uhr) zwei Autos zusammengestoßen. Eine 22-jährige Renault-Fahrerin hatte beim Verlassen des dortigen Klinikgeländes einem BMW die Vorfahrt genommen. Die 24-Jährige am Steuer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den Renault. Sie gab an, unverletzt zu sein und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die 22-jährige Renault-Fahrerin kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

