Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen - Fahrradfahrer nach Sturz verletzt

Freiburg (ots)

Freiburg-Betzenhausen - Am Sonntag, den 19.12.2021, gegen 23:45 Uhr kollidierte ein 33-jähriger Fahrradfahrer in der Falkenbergerstraße aus bislang unbekannten Gründen mit einem geparkten Fahrzeug. Durch den Aufprall mit dem Kopf zog er sich eine Platzwunde zu und musste anschließend in eine Klinik eingeliefert werden. Zum Zeitpunkt des Unfalles trug er keinen Helm. Am Auto entstand Sachschaden.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell