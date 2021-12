Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach -Rheinfelden-Stadt- Sachbeschädigungen durch Graffitis - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17. / 18.12.) hatten mehrere unbekannte Täter in der Innenstadt Rheinfelden und dem Adelberg insgesamt 200 Graffitis mit verschiedenen Farbspray und Stiften an zahlreiche Hausfassaden, Plakaten und Mauern geschrieben.

Verwendet wurde hierfür der Schriftzug "618", teils mit Zusatztext. Die Höhe des Sachschadens wird auf über 20 000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier in Rheinfelden hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Zeugen mögen sich bitte unter der Telefonnummer 07623/740-40 melden.

RR / CS

FLZ FR / FLZ, MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell