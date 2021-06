Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Starkregen und Überflutungen

Obersülzen (ots)

Unwetter und Starkregen haben am Dienstagnachmittag Einsatzkräfte im Leiningerland auf Trab gehalten. Zahlreiche Notrufe mit überfluteten Kellern in Laumersheim, Bissersheim und Obersülzen gingen ein. In Obersülzen wurden die Zufahrtsstraßen gesperrt, da die Ortschaft zum Teil überflutet wurde und das Wasser aus der Kanalisation heraussprudelte. Zur Stunde laufen die Arbeiten der Feuerwehren in vollem Gange.

Auch ereignete sich in Obersülzen in Fahrtrichtung Dirmstein ein Unfall mit zwei PKW. Aufgrund der Wassermenge kam der 49-jährige Skoda-Fahrer auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem Entgegenkommenden zusammen. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell