Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag, 14.11.2021, und Samstag, 20.11.2021, in ein Gebäude in der Straße Fleckenweinberg eingestiegen. Um auf das Grundstück zu gelangen, mussten die Täter zunächst einen Maschendrahtzaun übersteigen. Nachdem sie am Gebäude eine Scheibe eingeschlagen hatten, entwendeten sie aus dem Haus einen Wandtresor. In diesem befanden sich Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und Gold. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell