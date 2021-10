Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dohm-Lammersdorf (ots)

Am heutigen Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, befuhr eine Streifenbesatzung der PI-Daun die L29 bei Dohm-Lammersdorf. In Höhe der Einmündung nach Nieder-/Oberbettingen stießen die Beamten dann auf einen verunfallten Pkw im Straßengraben. Die 23jährige Fahrerin aus der VG Gerolstein befand sich noch an der Unfallstelle. Der Unfallhergang wurde anhand der Spuren- und Fahrzeuglage, sowie der Person der Fahrerin dann recht schnell klar. Die 23jährige befuhr demnach die L29 aus Hillesheim kommend in Richtung Gerolstein. In einer scharfen Linkskurve kam sie dann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn und in Kombination mit einer Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in den Straßengraben. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der benutzte Pkw war durch den Unfallschaden nicht mehr fahrbereit. Im Straßengraben brach ein dort verbautes Kanalrohr aus Beton. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Fahrerin wurde anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

