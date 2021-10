Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 01.10.2021

Daun (ots)

Ereignis: Unfallflucht

Ort: Daun, Leopoldstraße

Zeit: 30.09.2021, 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Eine Autofahrerin hatte am gestrigen Vormittag ihr Auto in der Leopoldstraße, in Fahrtrichtung Kino, wenige Meter vor der VGV, in einer Parkbucht abgestellt. Vermutlich kollidierte ein größeres Fahrzeug, LKW oder Transporter, mit dem geparkten PKW und beschädigte diesen an der Fahrerseite. Der Verursacher flüchtete im Anschluss. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Ereignis: Autofahrerin total betrunken

Ort: Pelm, Gerolsteiner Straße

Zeit: 30.09.2021, 19.20 Uhr

Mit über 2,3 Promille wurde am gestrigen Abend eine 42 Jahre alte Autofahrerin aus der VG Gerolstein von der Polizei gestoppt. Die Frau fiel im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf, ihr Atem roch stark nach Alkohol. Der Autofahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell