Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vermisste Person aufgefunden

Polizei Cochem (ots)

Der seit heute Morgen, den 13.10.20 aus dem Seniorenheim abgängige 71-jährige Mann konnte an dem Moselufer in Cochem-Sehl im Hang liegend aufgefunden werden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte von der Vermisstenfahndung erfahren, sich an der Suche beteiligt und ihn am Moseluferhang entdeckt. Der vermisste Mann war die Moselböschung herabgestürzt und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Die Hilferufe vernahm der Zeuge und verständigte die Polizei/Feuerwehr. Der Mann war nur leicht verletz und wurde vorsorglich ärztlich behandelt. Dem Zeugen gilt ein besonderer Dank. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Sucheinsatz, ebenso ein Polizeihubschrauber.

