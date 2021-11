Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülleimerbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro entstand am Samstagmorgen (20.11.2021) gegen 03:20 Uhr beim Brand einer an der Hauptstätter Straße abgestellten Papiermülltonne. Anwohner meldeten bei der Feuerwehr zunächst einen rauchenden Mülleimer, in dem sich anschließend ein offenes Feuer entwickelte. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Durch die Rauchentwicklung wurde die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei runter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

