Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bürogebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (18.11.2021) in ein Bürogebäude an der Asangstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 17.15 Uhr und 07.30 Uhr ein Loch in die Scheibe einer Terrassentür und öffneten diese. In der Folge durchsuchten sie mehrere Stockwerke und brachen dabei mehrere Türen, Schränke und Spinde auf. Hierbei stahlen sie Bargeld in Höhe von rund tausend Euro. Ob sie weiteres Diebesgut erbeuteten, bedarf weiterer Ermittlungen. Ein Täter soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß sein sowie mutmaßlich dunkle Haare haben. Er soll eine grüne Jacke mit Markenemblemen auf der Schulter, ein schwarzes Oberteil mit weißem Aufdruck, eine dunkle Hose mit weißer Schrift auf dem Oberschenkel, dunkle Schuhe, eine schwarze Mütze sowie ein schwarzes Halstuch getragen haben. Sein Komplize soll ebenfalls zirka 180 Zentimeter groß sein. Er soll mit einer grünen ärmellosen Weste, einem schwarzen Oberteil, braunen Schuhen, einer schwarzen Mütze und einem schwarzen Halstuch bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell