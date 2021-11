Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geparktes Auto gegen Hauswand geschoben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein 82 Jahre alter Mann ist am Donnerstag (18.11.2021) in der Freihofstraße mit seinem Mercedes C 200 gegen einen geparkten Peugeot gefahren und hat diesen gegen eine Hauswand gedrückt. Der 82-Jährige war gegen 13.40 Uhr in der Freihofstraße Richtung Zuffenhausen unterwegs, als er ersten Ermittlungen zufolge wegen eines medizinischen Notfalls gegen den geparkten Peugeot fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot gegen eine Hauswand geschoben. Der 82-Jährige erlitt beim Aufprall Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Ermittlungen zufolge war der 82-Jährige vor dem Unfall auf der Bundesstraße 10 unterwegs und fiel dort bereits wegen seiner Fahrweise auf. Zeugen und mögliche Geschädigte werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

