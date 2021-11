Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (17.11.2021) einen 17-jährigen Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Eine Zeugin nahm gegen 18.30 Uhr vor einem Waschsalon an der Schozacher Straße starken Marihuanageruch aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus wahr und verständigte daraufhin die Polizei. Die alarmierten Beamten konnten bis zu fünf männliche Personen feststellen, die jedoch beim Erblicken der Polizei unvermittelt in unterschiedliche Richtungen wegrannten. Den 17-Jährigen, der seinen Fluchtweg über einen Fußweg in Richtung Schwabbacher Straße/Schozacher Straße gewählt hatte, nahmen die Beamten nach kurzer Verfolgung zu Fuß fest. Während seines Fluchtversuchs warf er offenbar mehrere portionierte Druckverschlussbeutel mit Marihuana weg. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen fanden die Beamten insgesamt zirka 50 Gramm Marihuana, vier mutmaßlich gefälschte Geldscheine und Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten zudem noch weitere rund 100 Gramm Marihuana sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Eltern übergeben.

