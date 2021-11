Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag (16.11.2021) auf der Hedelfinger Filderauffahrt ereignet hat. Ein 23 Jahre alter Autofahrer war gegen 14.00 Uhr mit seinem BMW auf der Hedelfinger Filderauffahrt in Richtung Heumaden unterwegs, als auf Höhe einer Linkskurve kurz vor Heumaden ein bislang unbekannter Mercedesfahrer vom Feldweg auf die Straße einfuhr, um in Richtung Hedelfingen zu fahren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 23-Jährige nach rechts aus und prallte gegen die Leitplanke. Der unbekannte Mercedesfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfallbeteiligten zu kümmern. Am Auto des 23-Jährigen sowie an der Leitplanke entstanden Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Beim Mercedes soll es sich um einen C-Klasse Kombi neueren Baujahrs mit Stuttgarter Zulassung und schwarzen Felgen handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

