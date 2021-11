Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (16.11.2021) in ein Gebäude an der Nordbahnhofstraße eingebrochen. Die Täter gelangten mutmaßlich zwischen 16.30 Uhr und 07.20 Uhr in die Tiefgarage einer Bildungseinrichtung, indem sie ein Metallgitter der Garagentür aufschnitten und so das Garagentor von außen öffneten. Anschließend hebelten sie im Foyer drei Lebensmittelautomaten auf und erbeuteten Münzgeld im Wert von rund 120 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

