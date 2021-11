Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch/-Obertürkheim (ots)

Unbekannte Täter sind über das Wochenende (13.-15.11.2021) in eine soziale Einrichtung an der Schemppstraße sowie in der Nacht zum Dienstag (16.11.2021) in eine Gaststätte an der Göppinger Straße eingebrochen. An der Schemppstraße hebelten die Täter zwischen 11.00 Uhr am Samstag (13.11.2021) und 11.00 Uhr am Montag (15.11.2021) ein Fenster im hinteren Bereich einer sozialen Einrichtung auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude und drangen gewaltsam in ein Büro ein. Einen im Wandschrank befindlichen Tresor versuchten sie aufzubrechen, was ihnen aber offenbar misslang. Ob die Täter etwas stahlen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An der Göppinger Straße hebelten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (16.11.2021) gegen 01.45 Uhr die Haupteingangstüre einer Bar auf und brachen zwei Geldspielautomaten auf. Wieviel die Täter erbeuteten, ist noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

