Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe in Haft

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (13.11.2021) zwei 41 und 45 Jahre alte mutmaßliche Ladendiebe festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Supermarkt an der Stuttgarter Straße Alkohol gestohlen zu haben. Eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtete, wie der 45-Jährige gegen 09.30 Uhr in der Getränkeabteilung mehrere Flaschen Alkohol in eine Tüte gesteckt haben soll, während sein mutmaßlicher Komplize sich in die Schleusentür am Eingang stellte, damit sie nicht schließt. Anschließend gelang beiden über den Eingang zunächst unerkannt die Flucht. Gegen 15.45 Uhr erkannte die Mitarbeiterin den 45-Jährigen, der sich erneut im Markt aufhielt, wieder und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Er sollte wiederum bereits Lebensmittel in seine Einkaufstüten gesteckt haben, mutmaßlich, um sie zu stehlen. Seinen mutmaßlichen Komplizen entdeckten die Beamten wenig später im Bereich der Dornbirner Straße und nahmen ihn ebenfalls fest. Die beiden rumänischen Tatverdächtigen wurden am Sonntag (14.11.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

