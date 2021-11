Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Reizgas in Stadtbahn versprüht - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (12.11.2021) an der Haltestelle Löwentorbrücke Reizgas in einer Stadtbahn der Linie U7 versprüht, wodurch mehrere Fahrgäste Reizungen der Atemwege erlitten. Zwei unbekannte Männer waren mit der U7 in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An der Haltestelle Löwentorbrücke ließen sie gegen 21.40 Uhr offenbar eine Reizgaskartusche in der Bahn zurück und flüchteten aus der Bahn in unbekannte Richtung. Weil sich die Türen der Bahn schlossen, konnte die Kartusche, aus der mutmaßlich weiterhin Gas austrat, erst eine Station später an der Haltestelle Pragfriedhof von einem unbekannten Passanten aus der Bahn getreten werden. Durch das Reizgas klagten vier Jugendliche über Atemwegsreizungen und Reizhusten. Weitere Fahrgäste dürften ebenfalls betroffen gewesen sein. Die beiden Männer sollen zwischen 16 und 17 Jahre alt sein. Einer soll zwischen 170 und 180 Zentimeter groß sein und kurze Haare sowie kurze lichte Barthaare haben. Er soll eine schwarze Jacke der Marke Alpha Industries, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarz/graue Jogginghose getragen haben. Zudem hielt er eine Flasche in der Hand und wirkte alkoholisiert. Sein Komplize soll zwischen 175 und 185 Zentimeter groß sein. Er soll mit einem dunklen Parka und einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell