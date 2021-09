Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Nach Ladendiebstahl im Hauptbahnhof in die Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am 20.09.2021 gegen 18.00 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann nach einem Parfümdiebstahl im Hauptbahnhof fest. Zuvor entwendete der 41-Jährige vier Packungen Parfüm in einem Drogeriemarkt in der Wandelhalle. Ein Kaufhausdetektiv beobachtete den Diebstahl und hielt den deutschen Staatsangehörigen bis zum Eintreffen angeforderter Bundespolizisten vor Ort fest. Die anschließende Überprüfung der Personalien durch die Polizeibeamten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Mann ist wegen Eigentumsdelikten und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz tatverdächtig und wurde seit März 2021 mit einem Haftbefehl gesucht. Darüber hinaus besteht gegen den 41-Jährigen eine Fahndungsnotierung zur Aufenthaltsermittlung wegen Unterschlagung und Diebstahl.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er einer Haftanstalt zugeführt.

