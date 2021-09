Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Mann führt Pistole in der S-Bahn mit sich- Festnahme im S-Bahnhaltepunkt Holstenstraße-

Hamburg (ots)

Am 15.09.2021 gegen 16.00 Uhr sorgte ein junger Mann (m.23) für umfangreiche Einsatzmaßnahmen der Bundes-und Landespolizei in Hamburg. Zuvor informierte ein Passant über Notruf die Polizei über einen Fahrgast in einer fahrenden S-Bahn zwischen den Stationen Bahrenfeld und Holstenstraße, der offensichtlich in seinem Hosenbund eine Pistole mit sich führte. Laut Zeugenaussagen stieg der Mann beim Halt der S-Bahn in der Station Holstenstraße aus.

Umgehend erreichten mehrere Streifenwagenbesatzungen der Bundes- und Landespolizei die S-Bahnstation. Polizeibeamte der Hamburger Polizei konnten den Mann in einem Kiosk in der Station stellen und eine Soft-Air Pistole sicherstellen.

Bundespolizisten überprüften anschließend die Personalien des 23-Jährigen; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme. Der Verurteilte wurde seit August 2021 mit einem Haftbefehl wegen Leistungserschleichungen (Fahren ohne Fahrschein in öffentl. Verkehrsmitteln) gesucht. Der deutsche Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und hat noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen. Weiterhin bestehen gegen den gebürtigen Hamburger drei Fahndungsnotierungen (Aufenthaltsermittlungen mehrerer Staatsanwaltschaften) wegen diverser Straftaten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona veranlassten Bundespolizisten die Zuführung des Gesuchten in eine Haftanstalt.

