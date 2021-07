Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Sportwagen von Pendlerparkplatz gestohlen

Raben Steinfeld/Stolpe (ots)

Vom Pendlerparkplatz an der BAB 14 bei Raben Steinfeld ist in der Nacht zum Freitag ein Sportwagen der Marke Nissan R 35 gestohlen worden. Der Zeitwert des getunten Fahrzeuges soll sich laut Eigentümer auf ca. 50.000 Euro belaufen. Auffällig an dem Auto mit Sternberger Kennzeichen ist unter anderem die schwarz-blaue Folierung der Karosserie. Die Polizei hat nach dem Bekanntwerden des Vorfalls die Fahndung nach dem Sportwagen eingeleitet und eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Verbleib des gestohlenen PKW nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.

