Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 38-jähriger Tatverdächtiger nach Auseinandersetzung festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (14.11.2021) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Paulinenstraße einen 40 Jahre alten Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und dadurch schwer verletzt zu haben. Der 40-Jährige sowie seine zwei 17 und 19 Jahre alten Begleiter waren gegen 04.15 Uhr in einer Bar an der Paulinenstraße mit dem 38-Jährigen in Streit geraten. Nachdem Angestellte die Kontrahenten trennten und der Bar verwiesen hatten, soll der 38-jährige vor der Bar eine Glasflasche abgeschlagen und auf den 40-Jährigen eingestochen haben. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Der 38 Jahre alte dominikanische Staatsangehörige wird im Laufe des Montags (15.11.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

