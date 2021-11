Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Freitag (12.11.2021) aus einem Hinterhof an der Alexanderstraße ein Pedelec im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 08.20 Uhr und 12.00 Uhr auf unbekannte Weise in den verschlossenen Innenhof. Dort durchtrennten sie das Vorhängeschloss und stahlen das schwarze Pedelec der Marke Stevens E-Triton. Ein Hausbewohner teilte den Beamten mit, dass gegen 10.00 Uhr ein unbekannter Mann an der Tür klingelte und darum bat, das Tor zum Innenhof zu öffnen, um ein Paket zustellen zu können. Er beschrieb den Mann als etwa 180 Zentimeter groß, schlank und zirka 30 Jahre alt. Er hatte dunkle, etwas längere Haare und soll deutsch ohne Akzent gesprochen haben. Ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

