Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Fahrgastkontrollen von SSB und Polizei

Stuttgart-Mitte (ots)

In der Nacht zum Samstag (13.11.2021) hat die Polizei gemeinsam mit Mitarbeitern der SSB sogenannte Haltestellenvollkontrollen durchgeführt. Zwischen 20.00 Uhr und 03.30 Uhr überwachten sie die Fahrgäste an den Haltestellen Neckartor, Charlottenplatz sowie Schloßplatz. Auch die Nachtbuslinien standen dabei im Fokus. Insgesamt wurden 5.874 Fahrgäste überprüft, von denen 531 keinen gültigen Fahrschein hatten. Die Polizeibeamten unterstützten das Prüfpersonal bei 110 Personen, die sich nicht ausweisen konnten. Eine 16-jährige Jugendliche notierte falsche Personalien und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die Beamten übergaben sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern.

