Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Abschlussmeldung zu: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 67 zwischen Bocholt und Rhede

Bocholt (ots)

Am 22.10.2021 ereignete sich um 18:30 Uhr in Bocholt auf der Bundesstraße 67 im Bereich der Abfahrt Fachhochschule ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zunächst zu einer Kollision zweier entgegenkommender Pkw. Nachfolgende Fahrzeuge verunfallten danach mit den ersten beiden beteiligten Pkw. Bei dem ersten Unfall wurde ein 60-jähriger Mann aus dem Kreis Unna so stark verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus Bocholt verstarb. Weiterhin wurden mehrere weitere Unfallbeteiligte teilweise schwer verletzt und zur Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Unfallaufnahme wurde durch Experten des Verkehrskommissariats Ahaus unterstützt. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Münster hinzugezogen und alle beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die Beteiligten und Zeugen des Unfalls. Die Höhe des Sachschadens wird auf insgesamt 250.000 EUR geschätzt. Die Fahrbahn der Bundesstraße 67 war von 18:30 bis 04:40 Uhr voll gesperrt. Die Sperrung ist mittlerweile wieder aufgehoben und die Fahrbahn freigegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell