Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Gastronomiebetrieb

Vreden (ots)

Einbrecher sind in Vreden in einen gastronomischen Betrieb eingedrungen. Um in die Räume an der Straße Windmühlentor hineinzukommen, hatten sich die Täter an der Tür zu schaffen gemacht. Aus dem Inneren entwendeten sie vorgefundenes Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 09.00 Uhr. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

