Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter touchiert Audi-Stoßstange

Konstanz (ots)

Auf rund 2000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem grauen Audi A1, der in der Conrad-Gröber- Straße Ecke Seestraße abgestellt war. Wie die 35-jährige Besitzerin des Wagens der Polizei am Freitag mitteilte, müsste der Rempler bereits am Donnerstag, zwischen 14 Uhr und 19 Uhr passiert sein. Die Polizei sucht unter Telefon 07531 9950 nun Zeugen, die Hinweise zur Ermittlung der Verursachers geben können.

