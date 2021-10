Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit Sachschaden von über 10.000 Euro

Villingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden von über 10.000 Euro ist es am Freitag gegen 10 Uhr an der Einmündung Tallardstraße auf die Landesstraße 181 gekommen. Ein 52-jähriger Lastwagenfahrer übersah an der Einmündung einen vor ihm fahrenden Audi A4 Avant eines 27-Jährigen. Beim Aufprall des 15-Tonners verletzte sich die Beifahrerin im Audi leicht. Ein Rettungswagen wurde aber nicht benötigt.

