Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil), BMW kracht ins Seat-Heck

Rottweil (ots)

Ein Schaden von rund 10.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Freitagmorgen in der Heerstraße auf Höhe der Gewerbeschule entstanden. Ein 53-jähriger in seinem Seat musste stark bremsen, weil ein vor ihm fahrendes Fahrzeug anhielt. Eine 21-Jährige , die in ihrem BMW hinterherfuhr, erkannte dies zu spät und konnte trotz einer Vollbremsung ihr Auto nicht mehr zum Stehen bringen. Bei dem Aufprall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

