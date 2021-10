Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Landkreis RW) Radler stark alkoholisiert

Oberndorf (ots)

Ein Fahrradfahrer, der am Freitagmorgen gegen 1 Uhr in der Heckler und Koch-Straße wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen ist, musste sich einer eingehenden Kontrolle durch die Polizei unterziehen. Ein Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Zudem fanden die Beamten bei ihm eine kleine Menge Betäubungsmittel. Eine Polizeistreife nahm den Mann in ein Krankenhaus mit, wo eine Blutprobe abgenommen wurde. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die Beamten waren auf dem Lindenhof zu Objektschutzmaßnahmen eingesetzt, als der Radler in der Nähe von ihnen mehrfach gegen den Bordstein fuhr.

