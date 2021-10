Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Polizei sucht Audi-Fahrer

Villingendorf (ots)

Die Polizei Rottweil sucht den Fahrer eines schwarzen Audi A4 Avant, der am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr von Talhausen in Richtung Villingendorf gefahren ist und einen entgegenkommenden VW Polo gerammt hat. In einer scharfen Kurve kam der Audi der 26-Jährigen in ihrem Kleinwagen entgegen und streifte sie. Dabei wurde die komplette Fahrzeugseite beschädigt. Auch der Audi müsste auf der Fahrerseite nun einen deutlichen Streifschaden haben. Die Polizei, die den Schaden an dem VW Polo auf 6000 Euro schätzt, ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Audi-Fahrer und seinen schwarzen Kombi geben können, sich unter Telefon 0741 4770 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell