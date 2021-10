Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer von Auto erfasst - Autofahrer flüchtet (07.10.2021)

Konstanz (ots)

Ein 34-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagabend in der Breslauer Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer erfasste den entgegenkommenden Radfahrer und fuhr trotz Kollision und Sturz des Radfahrers weiter. Der Mann erlitt mehrere Verletzungen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Nach Angaben des 34-Jährigen habe sich anschließend eine ältere Dame um ihn gekümmert. Der Mann schob anschließend sein Fahrrad nach Hause und verständigte die Polizei. Bei dem entgegenkommenden Auto soll es sich um einen dunklen BMW handeln, der an der linken Fahrzeugfront Beschädigungen aufweisen dürfte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

