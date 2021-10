Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Lkrs. VS) Jeep touchiert und abgehauen

St.Georgen (ots)

In der Ludwig-Weisser-Straße ist in der Nacht zum Donnerstag ein am Straßenrand geparkter Jeep Cherokee von einem anderen Fahrzeug gestreift worden. Den Schaden, den der noch unbekannte Unfallflüchtige an dem Geländewagen hinterlassen hat, schätzt die Polizei St. Georgen auf rund 2000 Euro. Sie ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter 07724 949500 zu melden.

