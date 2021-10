Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn, Lkrs. RW) Einbrecher in Erdgeschoßwohnung

Tennenbronn (ots)

Ein unbekannter Einbrecher ist am Mittwoch zwischen 13 und 23 Uhr in eine Erdgeschosswohnung im Tannenweg eingestiegen. Er hatte hierzu ein Fenster gewaltsam eingedrückt. Die Bewohnerin hatte den Einbruch erst am Donnerstagmorgen bemerkt und sofort die Polizei verständigt. Diese sicherte Spuren und befragte Nachbarn. Wer für die Tat in Frage kommt und was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Schaden am Fenster beträgt mehrere Hundert Euro.

