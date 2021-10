Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unbekannte brechen in Imbiss ein - Polizei sucht Zeugen (06./07.10.2021)

Tuttlingen (ots)

In einen Imbiss in der Oberen Vorstadt ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Dem noch unbekannten Täter gelang es, mit Gewalt die Eingangstüre zu überwinden und in den Verkaufsraum einzudringen. Dort brach der Unbekannte einen Kaffeeautomaten und die Kasse auf, aus der er einen geringen Bargeldbetrag entnahm. Der entstandene Schaden an der Tür und der Einrichtung beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise zu dem Einbrecher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Telefon 07461 941-0 entgegen.

