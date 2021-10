Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen-Heudorf, Lkrs. Konstanz) Sattelzug streift entgegenkommendes Auto (06.10.2021)

Eigeltingen (ots)

Rund 2.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Sattelzugfahrer am Mittwochmittag gegen 14.30 Uhr auf der Landstraße 440 verursacht hat. Ein 70-jähriger MAN-Fahrer schnitt aufgrund einer engen Linkskurve eine ihm entgegenkommende 51-jährige Mazda-Fahrerin. Die Frau hielt noch an, aber es kam trotzdem zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen, was der Lastwagenfahrer zunächst nicht bemerkte. Erst nachdem die Frau ihn auf den Unfall aufmerksam machte, hielt er an.

