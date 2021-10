Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Allmannsdorf) Vorfahrt missachtet (07.10.2021)

Konstanz (ots)

Ein Auto mit wirtschaftlichem Totalschaden und ein Pkw mit einem Sachschaden von über 4.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Schiffstraße. Ein 56-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Fähre unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Renault eines 40-jährigen Mannes. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Ein Abschleppdienst transportierte den nicht mehr fahrbereiten Renault ab.

